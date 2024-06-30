İstanbul Kağıthane'de bugün öğleden sonra meydana gelen trajik kazada, virajı alamayan bir beton mikseri, yol kenarında duran düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beton mikserinin ani şekilde devrilmesi ve çevredeki panik anları görülebiliyor.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri altında ekipler, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı. Şehit olan çocuğun ailesi ve düğün konvoyundaki diğer katılımcılar büyük üzüntü içinde olayın ardından hastaneye kaldırıldı.