Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 4 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan dinleme ve köpekli arama çalışmalarının ardından enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi. Ekipler bölgede tedbirlerini sürdürüyor.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği, saat 04.45 sıralarında meydana gelen olayla ilgili açıklamada bulundu: "Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında inşa edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. İncelemeler sonucunda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan olmadığı belirlenmiştir. Çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmıştır."

Bina kısa sürede yıkıldı

Bir bina sakini, "04.30 gibi gürültüler oldu, zile basanlar oldu. Balkona çıktım, yan binadan toprak dökülmeye başladı. Çığlıklar artmaya başlayınca kardeşlerimi uyandırdım. Tam aşağı inerken yan bina çökmeye başladı. Ortalık toz duman oldu" dedi. Bir başka sakini ise, "Bağırma sesleri duydum. Dışarı çıktık, kısa süre sonra bina yıkıldı" şeklinde konuştu.

Kaçak katlar felaket getirdi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çöken bina ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahadır, binanın ilk üç katının dikey olarak toprağa doğru çöktüğünü, şu anda görünen katların 4, 5, 6 ve 7. katlar olduğunu belirtti. Binanın arkasındaki iki apartmanın tuğlalarının zarar gördüğünü, ancak kolon ve kirişlerinin etkilenmediğini ifade etti.

Bahadır, "Birisi tam hasarlı, 3 katı çökmüş durumda. 4 apartmanımızı boşalttık," dedi ve vatandaşların otellerde misafir edileceğini söyledi. Ayrıca, çöken bina için belediyeye herhangi bir başvuru yapılmadığını, binanın 1980 yılında inşa edildiğini ve 1994 yılında 3 katının kaçak olarak yapıldığını belirtti. Bahadır, 1999 depremi öncesi yapılan binaların sorunlu olduğunu vurguladı.

İlçede benzer durumda çok fazla bina olmadığını, kentsel dönüşüm kapsamında 265 binanın yıkılacağını ifade eden Bahadır, 1999 depremi öncesi yapılan tüm binaların yenilenmesi gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının 60-70 yıllık bir sorunu çözmeye çalıştığını söyleyen Bahadır, konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ve tüm ekiplerin birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bina yıkılmadan kısa süre önce çevredeki vatandaşlar, çatlaklar oluşan binayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı sakinler ekipleri arayarak yardım istedi. Çöken binadan düşen beton yığınları görüntülere yansıdı.