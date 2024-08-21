Şehrin merkezi semtlerinden birinde bulunan lüks bir daire, 1 milyon 100 bin TL’ye kiraya çıkarıldı. Emlak sektöründe böylesine yüksek kira bedeli, dikkatleri üzerine çekti ve İstanbul’daki kira fiyatlarının ne kadar yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beş yıldızlı otel konforunda tasarlanmış bu özel daire, modern mimarisi, geniş terası ve Boğaz manzarasıyla dikkat çekiyor. Dairenin özellikleri arasında, son teknoloji akıllı ev sistemi, yerden ısıtma, özel asansör, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, güvenlik hizmetleri ve otopark bulunuyor. 4+1 olarak tasarlanan bu daire, toplamda 250 metrekarelik bir alana sahip ve lüks yaşamı sevenler için adeta bir cazibe merkezi.

Emlakçılar, bu denli yüksek bir kira bedelinin yalnızca ultra lüks segmentteki konutlar için geçerli olduğunu ve bu tarz konutların özellikle yabancı yatırımcılar tarafından talep gördüğünü belirtiyor. İstanbul’un merkezi konumlarında bu tür dairelerin sınırlı sayıda olduğunu söyleyen emlakçılar, yüksek kira bedellerinin bu nedenle normal karşılanması gerektiğini ifade ediyor.