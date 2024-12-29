Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki 5 aylık goril yavrusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ufaklıktan haber var” mesajıyla yavru gorilin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince rehabilitasyon sürecinin sürdüğü belirtildi.

Sağlığı ve güvenliği öncelikli

Bakanlık açıklamasında, yavrunun sağlığının öncelikli olduğu ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için güvenli bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, özellikle nesli tehlike altındaki türler ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

Ufaklıktan haber var 👋



🦍 Yavru gorilin, @milliparklar ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam ediyor.



👉 Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak.



Başta nesli tehlike altındaki türler olmak… pic.twitter.com/05CCZHUXYK — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 29, 2024

Yasadışı hayvan ticaretine karşı mücadele

Olay, yasa dışı hayvan ticaretine karşı alınan tedbirlerin artırılması gerektiği yönünde kamuoyunda farkındalık oluşturdu. Yetkililer, yaban hayatının korunması için vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini belirtti.