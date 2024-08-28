İstanbul'da taksi sıkıntısına çözüm olarak, hükümet taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre, yeni düzenleme ile kentin taksi filosu 31 bin 815’e çıkarılacak. Bu adım, İstanbul’un mevcut taksi altyapısındaki yetersizlikleri gidermeyi ve halkın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Yüzde 73 artış ve yeni düzenlemeler

Hükümetin hazırladığı yasa teklifiyle İstanbul'daki taksi sayısının önemli ölçüde artırılması öngörülüyor. Şu an 18 bin 395 taksi bulunan İstanbul’da, yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkarılması hedefleniyor. Bu artış, her 500 kişiye bir taksi düşecek şekilde planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kentte şu anda her taksiye düşen kişi sayısı 861. Bu oran, diğer büyük şehirlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Örneğin, Mexico City’de bu rakam 272, Paris’te 378, Londra’da ise 413 seviyesinde. Yasa teklifi ile bu oranın düşürülmesi amaçlanıyor.

Tarihsel veriler ve artış gereksinimi

1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşerken, 2021 yılında bu rakam 7 milyon 309 bin 190 nüfustan 15,8 milyona çıkan İstanbul’da 2,5’a gerilemiş durumda. Bu dönemde taksi sayısı sadece %5,7 oranında artmış ve taksi sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, megakente gelen turist sayısının iki katına çıkmasıyla birlikte, turistlerin daha yüksek ücretlerle dolandırılması gibi sorunlar gündeme gelmişti.

Yeni düzenlemeler ve denetim artışı

Yasa teklifi ayrıca, operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilmesini öngörüyor. Taksilerdeki denetimlerin artırılması amacıyla, taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi ve belirli şartlarla yenilenmesi planlanıyor. Bu düzenlemelerle, taksi sektöründeki denetim ve düzenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul’un taksi sorununa çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, yeni düzenleme ile taksi sayısındaki bu büyük artış, şehrin ulaşım sorunlarına çözüm getirmeyi ve vatandaşların taksi bulma konusunda yaşadığı sıkıntıları azaltmayı amaçlıyor. Yasa teklifinin zamanlaması ise henüz netleşmemiş durumda.