İstanbul’da yaşanan tüyler ürpertici olay, aile içi dolandırıcılık ve cinayet iddialarıyla gündeme oturdu. Restoran işletmecisi Ali Rıza, kardeşinin kendisini büyü yaparak 28 yıl boyunca dolandırdığını öne sürdü. Olayın ihbarını yapan yeğeninin ise şüpheli bir şekilde öldüğü iddia edildi.

Yeğeninden gelen ihbar şoke etti

Show Haber'in haberine göre Ali Rıza, işletmesinin kasasını kardeşine emanet ettiğini ancak yeğeninden gelen bir uyarıyla hayatının altüst olduğunu söyledi. Yeğeni, “Amca seni dolandırıyorlar” diyerek, annesinin büyü yaptığını da iddia etti.

Ali Rıza’nın ifadeleri:

“Yeğenim bana annesinin bir mezarlıkta büyü yaptığını söyledi. İlk başta inanmadım ama kazandığımız paranın nereye gittiğini hiçbir zaman bilemedik.”

Ali Rıza, iddialarının ardından yeğeninin hayatının tehlikede olduğunu söylediğini ve bu korkuların gerçek olduğunu belirtti. Yeğeni, Kadıköy’de bir evde ölü bulundu.

Amca Ali Rıza’nın açıklamaları:

“Yeğenim, öldürüleceğini söylemişti. Bir hafta sonra iple boğulmuş halde intihar süsü verilerek bulundu.”

Kardeşten karşı suçlama

Olayın odağındaki kardeş ise suçlamaları reddederek tam tersine Ali Rıza’nın kendisini dolandırdığını iddia etti.

Şüpheli kardeşin açıklamaları:

“Delili varsa beni yakalasınlar. Asıl hırsız mekan sahibi olabilir mi? Kendisi ve eşi bu işin içinde olabilir.”

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından polis, cinayet şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İddialar, ifadeler ve olay yeri incelemeleri detaylı olarak inceleniyor.