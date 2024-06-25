İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfının burs verdiği 252 öğrencinin okullarından mezun olmaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda gerçekleştirilen "Büyüt Hayallerini Mezuniyet Töreni"nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere bugünleri ve kendilerine imkan tanıyan İstanbul Vakfını unutmamaları tavsiyesinde bulundu.

İmamoğlu, "Vakfı unutmazsanız yarınlarda daha da büyütebilir ve geliştirebilirsiniz. Belki de bu kürsüde konuşanlardan biri sizlerden biri olabilir, olmalıdır da. Özellikle belki aranızdan biri kadın belediye başkanı olur İstanbul'umuza. Bunu gönülden arzu ediyorum." dedi.

Belediye başkanlığı dönemindeki en kutsal, en değerli anlardan birini yaşadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu yaşamaktan elbette gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm vakıf yöneticilerimize, destek olan İBB'nin yöneticilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün bir bölümü de İstanbul Vakfı bu süreci yürütürken katkılarını bizden esirgemeyen, bağış yapan insanlara. O insanların katkılarıyla biz eğitime bu desteği verebiliyoruz."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.