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Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, sokak geçişlere kapatıldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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