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Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı.

Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece 'de deniz de halı ya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu.

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