İstanbul'da Denize Giren 2 Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Sofular Plajı'nda, dün sabah saatlerinde gerçekleşen trajik bir olayda, 16 yaşındaki Kerem İmre ve Azerbaycan uyruklu 17 yaşındaki Yusuf Jamalov boğularak hayatını kaybetti.

Dalgalı deniz uyarısı

Olayın detaylarına göre, Kerem İmre'nin denize girdikten sonra boğulduğu bildirilirken, Yusuf Jamalov ise geçtiğimiz günlerde kaybolmuş ve cansız bedeni dün sabah bulunmuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı'nın ise olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden dalgalı deniz uyarısında bulunduğu belirlendi.

Acılı babadan tepki

Yusuf Jamalov'un babası Aras Jamalov, bölgenin kumunun bataklık olduğunu iddia ederek, güvenlik tedbirlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Jamalov, "Günde 3-4 kişi hayatını kaybediyor. Madem tehlikeli, bölgeye güvenlik önlemleri alınsın" şeklinde konuştu. Eşi için mücadele ederken oğlunu kaybettiğini dile getiren Jamalov, olay yerindeki güvenlik eksikliğine ve bölgenin ticari amaçlarla kullanılmasına tepki gösterdi.

Yusuf Jamalov'un cenazesi, yarın Rami Tantavizade Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.