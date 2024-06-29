İstanbul'un Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kolonlarda, 2019 yılında Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan çatlaklar, iddiaya göre sıva ile kapatılmıştı. Ancak bu çatlaklar yeniden görünmeye başladı. Bina sakini Serkan Akçay, çatlakların giderek arttığını ve durumun kendisini tedirgin ettiğini belirtti. Akçay, "Görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Ancak yine rutubet almaya başladı ve kolonlardaki çatlaklar yeniden ortaya çıktı. Artık makyaj da kalmadı" dedi.

Kolon çatlakları gitgide artıyor

Akçay, eliyle kolonlardaki korozyona uğramış demirleri göstererek, apartmandaki birçok yerin sıvalarının döküldüğünü ve çürük demirlerin ortaya çıktığını söyledi. Binanın bir an önce denetimden geçirilerek yeniden yapılmasını istiyor. "Binanın alt katı, zemin kat makyaj yapılmış halde. Ama artık makyaj da kalmamış. Evimizdeki kolon çatlakları yukarı kadar gidiyor," şeklinde konuştu.

Bina sakinleri tedirgin

Bir süre önce Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası evlerindeki fayansların kırıldığını ve kolonlardaki çatlakların arttığını belirten Akçay, bu durumun acil bir çözüm gerektirdiğini vurguladı. Bina sakinleri çatlakların artmasından dolayı tedirgin ve yetkililerden yardım bekliyor.