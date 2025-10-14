Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka kredisi alamayan vatandaşları hedef alarak yaklaşık 10 milyar liralık haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şebeke üyeleri bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla ulaştı. “Kredi çıkarma” vaadiyle iletişime geçtikleri kişileri sahte işlemlerle borçlandıran dolandırıcılar, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla senet düzenleyip sahte ürün satışı faturalandırarak mağdurlardan yüksek meblağlarda para tahsil etti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şebekenin yasa dışı faaliyetlerinden elde ettiği paraların izini süren ekipler, 400 milyon liralık mal varlığına ve 16 şirkete el koydu. Elde edilen gelirlerin, örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı ve bazı paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yetkililer, şebekenin bağlantılarının ve para trafiğinin ortaya çıkarılması için soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlara “resmî kurumlar dışında kredi vaadiyle iletişime geçen kişi veya firmalara itibar edilmemesi” uyarısında bulundu.