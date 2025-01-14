İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-7" operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basım makinesi ve 73 alüminyum blester rulosunun ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenerek uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelerle birlikte 11 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Bu görevi seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Operasyonun ayrıntıları

Bakan Yerlikaya, operasyonun sonuçlarını şu sözlerle duyurdu:

Ele geçirilenler: 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap 1 ton 275 kg katkı maddesi 364 kg boş kapsül 6 uyuşturucu hap basım makinesi 73 alüminyum blester rulosu



Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

“Geleceğimize sahip çıkma mücadelesi” olarak nitelendirdiği bu tür operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin engellenmesi hedefleniyor. Operasyonda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-7” operasyonunda;

⛔️11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap,

⛔ 1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi ❗️



⚠️Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı ❗️



Yaptığımız her bir operasyon,… pic.twitter.com/y5ZkGYN6iY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2025

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların sonucunu paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”