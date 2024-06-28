İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da evlenmenin maliyetini araştırdı. 2024'te evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin TL'ye ulaştı. Bu rakam, düğün yapmayı planlayan çiftler için ciddi bir bütçe gerektiriyor.

Yeni ev kurmanın maliyeti yüzde 69,4 arttı

2024'te yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın maliyeti yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 TL'ye çıktı. Kır düğünü yapmak isteyenler içinse maliyet yüzde 62,6 artarak 754 bin 405 TL'ye yükseldi. Beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama gibi harcamalar dahil edilirken, kına, nişan, takılar ve balayı masrafları bu hesaplamaya dahil edilmedi.

Salon kiraları yüzde 106,8 arttı

2023'e kıyasla düğün salonu kiralama masrafları yüzde 106,8 artış gösterdi. 2023'te ortalama 33 bin 843 TL olan düğün salonu kiralama ücreti, 2024'te 70 bin TL'ye fırladı. Kır düğünü alanı kiralama maliyeti ise yüzde 56,7 artışla 235 bin TL oldu. Mobilya masrafları yüzde 69,9, beyaz eşya masrafları ise yüzde 67 arttı.

Ev kiralamanın maliyeti neredeyse 100 bin TL

İstanbul'da kiralık ev tutmanın maliyeti 2024'te yüzde 52,1 artışla 96 bin 424 TL'ye ulaştı. 2023'te bu maliyet 63 bin 388 TL idi. Çeyiz alışverişi de 2024'te 150 bin TL'yi aştı.

Çeyiz alışverişi harcamaları yüzde 68,7 arttı

Çeyiz alışverişi, ev gereçleri, elektronik aletler, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçlerini kapsıyor. 2023'te 100 bin 801 TL olan çeyiz maliyeti, 2024'te yüzde 68,7 artarak 170 bin TL oldu.