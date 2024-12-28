İstanbul'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçtakilerden bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde bu sabah saat 05.27 sıralarında 34 KIR 606 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Çetin (28), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Yusuf Çetin’in sıkıştığını tespit etti. Çetin’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.