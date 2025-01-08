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Kazayı gören Mahmut Karaçöl, “Yemek molasındaydık, camdan dışarıyı izliyorduk. Kadın sürücü çok hızlı geldi, İETT'ye çarptı. Bir bağırış duyunca geldik" dedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan üç kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan üçü çocuk sekiz kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sekiz kişiden üçü sıkıştı.

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