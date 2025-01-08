İstanbul’da Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sekiz kişiden üçü sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan üç kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan üçü çocuk sekiz kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Frenin tutmadığını öne sürdü
Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.
“Çok hızlı geldi”
Kazayı gören Mahmut Karaçöl, “Yemek molasındaydık, camdan dışarıyı izliyorduk. Kadın sürücü çok hızlı geldi, İETT'ye çarptı. Bir bağırış duyunca geldik" dedi.