İSTANBUL (AA) - Kartal'da film seti ofisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan film çekim seti ofisine ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan, saldırı sonucu bir oyuncunun yaralandığı bilgisinin doğru olmadığını belirleyen ekipler, zanlıların sete taksi ile gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve aynı yolla kaçtıklarını tespit etti.

Esenyurt'ta gözaltına alınan taksici Ş.T'nin, sorgusunda, kendisini B.G'nin aradığını, daha sonra Beyoğlu'ndan S.Y'yi alarak olay yerine gittiklerini, aracı cadde üzerinde beklerken saldırının gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, taksici Ş.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.