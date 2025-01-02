İstanbul’da Fiyat Hareketliliği En Çok Artan Ve Azalan Ürünler Açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası’nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılı Aralık ayında perakende fiyatlarda belirgin dalgalanmalar yaşandı. Gıda ürünlerinde fiyat artışları öne çıkarken, özellikle domates ve taze fasulye gibi sebzelerde ciddi yükselişler görüldü. Domates, üretim ve taşıma maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatını en çok artıran ürünlerden biri oldu.

Öte yandan, süt ürünleri ve paketli gıda kategorilerinde fiyat düşüşleri gözlemlendi. Bu durum, tüketiciler için bazı ürünlerde avantaj sağlasa da temel gıda ürünlerindeki artış hane halkı bütçesini zorluyor.

İstanbul’da Aralık ayı fiyat raporu: 91 üründe artış, 25 üründe düşüş!

Türkiye’nin sıkça konuştuğu fiyat dalgalanmaları, İstanbul Ticaret Odası’nın Aralık 2024 raporuyla tekrar gündeme geldi. 242 üründen 91’i zamlanırken, 25 ürün ucuzladı.

Aralık ayında en çok fiyatı artan ürünler

Aralık ayında en fazla fiyat artışı yaşayan ürün, yüzde 26,99’luk bir artışla taze fasulye oldu. Diğer fiyat artışları arasında gıda harcamaları kategorisinde yer alan lahana (yüzde 24,28), gazete (yüzde 21,18), kıvırcık salata (yüzde 15,03), yeşil soğan (yüzde 14,94), yaş üzüm (yüzde 14,20) ve çikolata (yüzde 11,22) dikkat çekti.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Fiyatı en fazla azalan ürün ise gıda harcamaları kategorisinde yer alan domates oldu, fiyatı yüzde 21,97 oranında düştü. Ayrıca, karnabahar (yüzde 12,85), salatalık (yüzde 11,91), kabak (yüzde 10,54), portakal (yüzde 9,89) ve ıspanak (yüzde 8,32) gibi ürünlerde de fiyat düşüşleri görüldü.