İstanbul’da meydana gelen üzücü olayda, bir genç, cami tuvaletinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, cami görevlisi dün gece saatlerinde temizlik amacıyla girdiği tuvalette hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemelere göre, gencin silahla kendi yaşamına son verdiği tespit edildi.

Genç hakkında üzücü haberi alan yakınları, kısa sürede camiye gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı ve genç şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer vatandaşları olayın detayları hakkında spekülasyon yapmamaları konusunda uyardı.