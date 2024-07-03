İstanbul'da düzenlenen "Kalkan-25" operasyonuyla göçmen kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Şüpheliler sahte evraklarla Avrupa'ya göçmen gönderiyordu.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Avrupa ülkelerine sahte sağlık raporları ve çeşitli üye kartları temin ettiği belirlendi.

Sahte evraklarla dolandırıcılık

Göçmenlerin Avrupa'da sığınma talebinde bulunabilmesi için sahte evraklar hazırlayan şüpheliler, bu evrakları 477 kargo paketi içerisine gizleyerek Avrupa ülkelerine gönderdi. Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basan polis, İstanbul’da belirlenen 4 ayrı adrese baskın yaptı ve 2'si Türk, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte evraklar ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Fransa'ya ait 227 sahte pasaport, sahte UYAP mahkeme tutanakları, sahte sağlık raporları, eşcinsel üye kartları, terör örgütleri ile iltisaklı vakıf ve derneklere ait üye kartları, sahte evrak yapımında kullanılan cihazlar ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı'nın açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-25" operasyonları kapsamında son bir haftada 100 operasyon düzenlendiğini, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 42'sinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalanarak il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini belirtti.