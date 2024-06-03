Havaların ısınmasıyla birlikte güller açıyor, İstanbul’da gül mevsimi başlıyor. Şehrin park, bahçe, koru ve peyzaj alanlarında bu sene İstanbulluları 33 farklı peyzaj gülü bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, bu sene İstanbul’un park, bahçe, koru, meydan ve peyzaj alanlarını 33 çeşit peyzaj gülüyle renklendirecek.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta üretim hakkı sadece İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ait olan güllerin çiçeklenmesi, mayıs ayından aralık ayına kadar yaklaşık 8 ay boyunca devam edecek. Fazla bakım istemeyen ve bol çiçek açan güller; kuraklığa, toza ve hava kirliliğine de dayanıklılık gösterip -35 ile +50°C arasında, verimsiz topraklarda dahi zorlanmadan gelişim gösteriyor. Güller, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından Bursa ve Sakarya’daki üretim kooperatiflerine ürettiriliyor. Bu sayede bölge halkına istihdam fırsatı sunuluyor.

BAHÇE MARKETLERDE SATIŞA HAZIR

Haziran ayından itibaren İstanbul’un dört bir yanında dikimine başlanacak olan rengârenk peyzaj gülleri, kadın çalışanlar tarafından toprakla buluşturulacak. Ayrıca İstanbullular, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesindeki 12 Bahçe Market ve bahcemarket.com aracılığıyla gül mevsimini evlerine, balkonlarına ve bahçelerine de taşıyabilecek.