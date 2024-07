İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden yararlanma sahalarını büyütüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB Tesislerinde Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu. İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı; CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ve kurum bürokratlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Enerji meselesi, ülkemiz için çok kritik bir mesele” diyen Başkan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Şile Kömürcüoda’da açmayı planladıkları çöp gazından enerji üretim tesisini yatırım planına alması çağrısını yineledi.

Başkan İmamoğlu, “Avrupa'nın bir başka büyük tesisini, en büyüklerinden birini yapmayla ilgili son aşamaya geldiğimizi ve uzun süredir yine Cumhurbaşkanlığı onayını, yatırım planına alınmasını beklediğimizin de altını çizmek istiyorum. Kendi kaynağından enerji üreten, 1,5 milyona yakın insanın yaşadığı bir kentin enerjisini verebilecek güce sahip bir tesisin yapılması adına, uzun süredir beklememizin tek sebebi; bir mürekkep ve bir kalem. İmza atacak ve biz yol yürüyeceğiz. Bu anlamda Şile Kömürcüoda’da açmak istediğimiz atık yakma tesisinin, bir an önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na alınması konusunda da çağrımızı yapıyoruz. Fırsat bulduğumuz her alanda ve her ortamda bunları hatırlatacağımızı, böylesi bir milli yatırımın, milli bir meselenin hangi saiklerle engellendiği hususunun da sorusunu sorarak, her konuşmamın içine bunu katacağımı buradan belirtmek isterim” diye konuştu.