İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek A.Ş., ekmek fiyatlarına yüzde 60 oranında zam yaptı. 250 gramlık ekmek artık 8 liradan satılacak.

Ekmek fiyatları yükseldi

Daha önce 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatı zam sonrası 8 liraya çıktı. Halk Ekmek büfelerinde bu yeni fiyat camlara asılan "Ekmek 8 lira" yazılarıyla duyuruldu.

Son zam 26 Temmuz 2023'te yapılmıştı

Halk Ekmek, normal ve kepekli ekmeğin fiyatını en son 26 Temmuz 2023 tarihinde yüzde 66,6 oranında artırmıştı. Diğer ürünlere yapılan son büyük zam ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmiş ve bazı ürünlerin fiyatları yüzde 125'e varan oranlarda yükseltilmişti.

Yeni tarife kapsamında organik tam buğday ekmeği 25 liradan 40 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çok tahıllı ekmek 22,5 liradan 35 liraya, çavdarlı ekmek 20 liradan 40 liraya, ruşeymli ekmek 20 liradan 30 liraya, tost ekmeği 20 liradan 45 liraya, kepekli tost ekmeği 20 liradan 35 liraya, hamburger ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, sandviç ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, tam buğday unlu sandviç ekmeği ise 17,5 liradan 25 liraya yükseldi.