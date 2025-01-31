İstanbul Valiliği, hava koşullarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Salı gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve karla karışık yağmur ile kar yağışlarının görüleceği duyuruldu. Valilik, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Kar yağışı yolda

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak. Özellikle Salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji'ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"