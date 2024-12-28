İstanbul’da bir alışveriş merkezinde İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığının ortaya çıkması üzerine, Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından iki kişi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.'nin kendisine sağladığını söyledi. Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Üst düzey yöneticilere operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sekiz tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sekizi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.