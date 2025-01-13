İstanbul’da terör örgütü İŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan yedi şüpheliden altısı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü İŞİD’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütüne fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para aktarıldığını belirlemişti.
Düzenlenen operasyonda yedi şüpheli, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan gözaltına alınmıştı. Örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddia edilen yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemede ifadeleri alınan yedi şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.