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Mahkemede ifadeleri alınan yedi şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen operasyonda yedi şüpheli, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan gözaltına alınmıştı. Örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddia edilen yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da terör örgütü İŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan yedi şüpheliden altısı tutuklandı.

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