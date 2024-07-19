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Şüpheli Ö.A'ya "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karaköy 'de iskele yakınlarında bazı kişilerce yasak yollarla çıkarılan midyelerin bir araca yüklenerek taşındığı tespit edildi.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, kaçak yollarla avlanan 1,5 ton midye ele geçirilirken şüpheliye 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

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