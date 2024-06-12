Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve erkeklere atfedilen kaynakçılık mesleğinde kadınların da yer almasını hedefliyor.

Kaynakçılık atölyesi kadınlarla hayat buluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Kaynakçılık Atölyesi' projesiyle kadınlara temel kaynakçılık becerileri kazandırıyor. 3 Haziran 2024 tarihinde başlayan ilk atölye, 2 hafta sürecek ve 90 saat teorik ve pratik eğitimi kapsayacak. Eğitim sonunda başarılı olan adaylara meslek sertifikası verilecek. İlk etapta 7 kadın, kaynakçılık atölyesinde eğitim alıyor.

Kadınlar her alanda var olabilir

Kursiyerlerden Şükran Keleş, atölye ile ilgili şunları söyledi: "Atölyeyi internette gördüm ve hep farklı bir şey yapmak istiyordum. Eğitimler güzel geçti, başlarken bu işten bu kadar zevk alacağımı tahmin etmemiştim. Kadınlar olarak her işi kendimiz yapabiliriz. Evimdeki tamir, tesisat işlerini kendim yapıyorum, son çare usta çağırıyorum. Kaynakçılık alanında da çalışmak isterim. Bu işin kadını erkeği yok. Yeter ki içimizdeki cesareti dışarı çıkaralım."

Toplumsal algılar kırılıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise projeyle ilgili şunları belirtti: "Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, geçen hafta lastik değiştirme atölyesinin ardından bu kez kadınlara kaynakçılık eğitimi veriyoruz. Bizim için önemli olan bu işin farkındalık boyutudur. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, kadınlar her alanda var olabilir. Mesleklerin cinsiyetleri ile ilgili toplumdaki farklı algıları kırmak istiyoruz. Bu konuda duyarlılığımızı sürdüreceğiz."

Başvurular devam ediyor

Kadınlar, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden Kaynakçılık Atölyesi'ne başvurularını yapabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kadınların farklı meslek alanlarında da başarılı olabileceğini ve cinsiyet ayrımcılığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.