Kavga ve bıçaklama olayı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir alkollü mekanda iki grup arasında kadınlara yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kavga haline dönüştü ve mekanın güvenlik görevlisi U.Y. tarafından darp edilen 3 kişi dışarı çıkarıldı. Dışarıda, H.O. masadan aldığı bıçakla H.L.T.'yi bıçakladı. Yaralı H.L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler H.O., Z.O., ve güvenlik görevlisi U.Y. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan "H.L.T. Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı" iddialarının provokasyon amaçlı olduğunu belirtti. Açıklamada, H.L.T.'nin, S.M.T. ve B.A.K. ile kadınlara yan bakma yüzünden tartıştığı ve mekanın güvenlik görevlisi tarafından darp edilerek dışarı çıkarıldığı, sonrasında H.O.'nun bıçakla saldırdığı vurgulandı. Halkın provokasyonlara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.