Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Belgrad Ormanı'na akın etti. Bayramın ilk gün telaşını atlatanlar, ormanda piknik yapıp, mangal yakarak bayramın tadını çıkardı. Orman içerisinde yer alan Neşet Suyu Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçilerin birçoğu kurbanlık etlerle mangal yaktı. Tabiat parkı girişinde de araçların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.



BAYRAMIN TADINI ÇIKARIYORUZ

Piknik yapmak için ormana gelen Serkan Metin, "Kalabalık bir aile olarak geldik. Sabahın ilk saatlerinde yola çıktık. İş yoğunluğundan bir fırsat bulup değerlendirelim dedik. İlk gün evde aile ziyaretleriyle geçti. Bayramın ikinci günü de koşturma telaşı bitiyor. Aileyle birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Orman, doğa İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. Bir de İstanbul boşalmış durumda. Keşke her zaman böyle olsa, bunun da güzel bir avantajı varö dedi. Mahmut Derebaşı ise, "Ailecek mangala geldik, burada bayramın tadını çıkarıyoruz. Şu an İstanbul sakin tabi ama bayramın 4'üncü günü ne getirir, dönüşler başlar. Sakinliğin şu an tadını alıyoruz. İlk gün biraz daha yorucu geçti. Kurban etiyle uğraştık. Şimdi biraz daha sakin, doğada kafamızı dinliyoruz. Bugün et pişiriyoruz, etin yanına biraz da tavuk atalım dedik, ikisi beraber mangalımızı yapıyoruzö ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA TATİL YAPILMASI GEREKEN İL İSTANBUL

Kenan Karakoç, "Hava bugün biraz kapalı, biraz da sakin ama güzel geçiyor. İlk gün eş dost ziyaret için evdeydik. İlk gün bir yere gitmedik, ikinci günü tercih ettik. Ailecek geldik. Et, köfte pişiriyoruz. Bayramda tatilin geçirilmesi gereken il bence İstanbul. Daha iyi ve sakin oluyorö dedi.