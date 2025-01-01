İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmet Ekinci, iddialara göre 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Ekinci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi büyük acı yaşadı

Olayın ardından hastaneye gelen Mehmet Ekinci’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ekinci’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen cenazenin Diyarbakır’ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Şantiyede güvenlik tartışması

Kazanın ardından iş sağlığı ve güvenliği yetkilileri, şantiyede güvenlik önlemleri alırken, olayın 2024 yılı içinde aynı şantiyede yaşanan ikinci ölüm vakası olduğu öğrenildi. Daha önceki kazanın detaylarına dair bilgi verilmezken, yaşanan bu durum şantiyede iş güvenliği standartlarının yetersizliği yönünde soru işaretleri yarattı.

İş güvenliği eksiklikleri tartışma konusu

İş kazalarının sıklıkla yaşandığı inşaat sektöründe, özellikle büyük projelerde iş güvenliği eksiklikleri sıkça gündeme geliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’daki bu olay, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının ne kadar uygulandığını sorgulatan yeni bir örnek olarak kayda geçti.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.