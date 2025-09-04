İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli’de husumetlisi olduğu iddia edilen Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 19 yaşındaki şüpheli olay yerinde yakalandı.

Çekmeköy’de kan donduran cinayet

Olay, 3 Eylül 2025 günü saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde bulunan Yeşil Oba Et Mangal adlı restoranda meydana geldi. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, iddiaya göre önceden husumetli olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Savcı olay yerinde hayatını kaybetti

112 ekiplerinin yaptığı kontrolde Savcı Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama gecikmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi’nde bulunan bir işletmede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanmış, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."