İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Zafer Mahallesi'nde, F.F. (23) isimli şahıs, ablası T.F. (27) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.F., ablasını bıçaklayarak ağır yaraladı. İddialara göre, ablasının açık giyinmesi üzerine kardeşler arasında tartışma başladı.

Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan T.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçakla yakalandı

Olay yerinde kaçmaya çalışan F.F., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.F., “üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.