İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, mahallede büyük bir infiale neden oldu. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir kasaba giderek alışveriş yapan iki küçük kız kardeş, kasap çalışanı tarafından tacize uğradı. Olayın ardından anne, dükkan önünde büyük bir tepki gösterdi.

Kız kardeşlerin şok edici deneyimi

Alışveriş için kasaba giden Z.U. ve E.G. isimli kız kardeşler, dükkan çalışanı Yusuf E.E.'nin tacizine maruz kaldı. Evlerine döndüklerinde durumu annelerine anlatan çocuklar, ailelerinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Anne'nin tepkisi ve dükkan önü krizi

Annesinin, çocuklarının yaşadığı olayı öğrenmesiyle birlikte sinir krizi geçirdiği bildirildi. Anne, hemen kasap dükkanına giderek çalışan Yusuf E.E.'ye bağırdı ve durumu orada bulunan kalabalığa duyurdu. Bu durum, kısa sürede dükkan önünde büyük bir kalabalığın toplanmasına neden oldu.

Linç girişimi ve polis müdahalesi

Kalabalık, Yusuf E.E.'yi linç etmeye kalkıştı ve dükkanı taşladı. Şüpheli, dükkan içinde saklanmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak linç girişimini engelledi ve şüpheliyi güvenli bir şekilde gözaltına aldı.

Şüphelinin savunması

Yusuf E.E., polis sorgusunda taciz iddialarını reddetti ve olayın yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.