İstanbul Sultangazi’de 20 gündür kaybolan İsmail Irmak’ın cesedi, uçurumda bulundu. Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışma başlattı.

Genç kayıp ilanı verildi, arama çalışmaları başlatıldı

İsmail Irmak (22), İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce gizemli bir şekilde kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası polis ve yetkililer, Irmak’ı bulmak için yoğun arama çalışmalarına başladı. Genç adamın Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde taş ocaklarına yakın bir bölgede olabileceği değerlendirildi.

İsmail Irmak’ın cansız bedeni bulundu

Uzun süren aramalar neticesinde, Irmak’ın cansız bedeni, yaklaşık 120 metre yükseklikteki bir uçurumda bulundu. Olayın ardından, genç adamın cesedinin uçurumdan çıkartılması için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı

İsmail Irmak’ın cesedinin bulunduğu alanda, İstanbul İtfaiye ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından cesedin çıkarılması için zorlu bir operasyon başlatıldı. Olayın neden olduğu üzüntü, çevredeki sakinler tarafından da büyük bir üzüntüyle karşılandı.