Bunlar da ilginizi çekebilir

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Amine G'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Tartışmalar sürüyor | Yurt dışı çıkış harcı ne kadar zamlanacak?

Tartışmalar sürüyor | Yurt dışı çıkış harcı ne kadar zamlanacak?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.