İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir kuaför dükkanına daldı.

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3 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle kuaför dükkanında büyük hasar meydana gelirken, minibüsün içinde ve iş yerinde toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Bölgeye gelen ekipler, kazanın nedenini araştırmak ve yaralıları hastaneye sevk etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA