İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir kuaför dükkanına daldı.
3 kişi yaralandı
Kazanın etkisiyle kuaför dükkanında büyük hasar meydana gelirken, minibüsün içinde ve iş yerinde toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Bölgeye gelen ekipler, kazanın nedenini araştırmak ve yaralıları hastaneye sevk etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA