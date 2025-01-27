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Bölgeye gelen ekipler, kazanın nedenini araştırmak ve yaralıları hastaneye sevk etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza nın etkisiyle kuaför dükkanında büyük hasar meydana gelirken, minibüsün içinde ve iş yerinde toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Kartalkaya yangın faciası | Yerlikaya: "Üç çocuk, çocuk şubeye getirildi"

Kartalkaya yangın faciası | Yerlikaya: "Üç çocuk, çocuk şubeye getirildi"

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüs ü kontrolden çıkarak bir kuaför dükkanına daldı.

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