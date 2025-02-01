Son zamanlarda Türkiye genelinde peş peşe yaşanan yangınlar, ülke genelinde büyük endişe yaratırken, İstanbul Çekmeköy'den de korkutan bir yangın haberi geldi. Çekmeköy Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir lastik atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yeri geniş güvenlik önlemleriyle çevrelendi

Yangın haberi üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin kontrolden çıkmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca, yangının etkilerini en aza indirmek için polis ve ambulans ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi devam ederken, yangının neden çıktığına dair detaylar henüz netleşmiş değil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının boyutu ve maddi hasar hakkında daha fazla bilgi ise ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.