İstanbul'da düzenlenen operasyonla, kripto para borsası dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen bir suç örgütüne darbe vuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aralarında suç örgütü elebaşı Y.U.'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Parlak reklam imajıyla güven kazandılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik yürüttüğü titiz çalışmada, şüphelilerin kripto para borsası adı altında faaliyet gösteren şirketleri yönettiğini belirledi. Bu şirketlerin yüklü miktarda para ödeyerek parlak bir reklam imajı oluşturduğu ve yurt dışından aldığı sponsorluklarla güven kazandığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık operasyonu ve ele geçirilen varlıklar

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son yıllarda artan kripto para dolandırıcılığı vakaları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Parlak reklam kampanyaları ve sponsorluk anlaşmalarıyla vatandaşların güvenini kazanan bu tür dolandırıcılık şebekeleri, büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. İstanbul'daki bu operasyon, kripto para borsalarına yönelik denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.