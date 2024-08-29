Soruşturma süreci başladı

22 Ağustos'ta Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan olayda, Suriyeli bir çocuğa şiddet uygulayan kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şiddet anı kameralara yansıdı

Olay anında metroda bulunan yolcular, şiddet anını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, failin çocuğa bağırarak tokat attığı, çocuğun ise ağladığı görüldü. Yolculardan biri duruma müdahale etmeye çalıştı.

Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik fiziksel şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Çocukların güvende olması gerektiğini hatırlatan Tunç, "Çocuk gülerse dünya güler, çocuk ağlarsa dünya ağlar" dedi.