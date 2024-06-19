İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bayramın 4. gününde boşalan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.

Kent genelinde kurbanlık satışı için bugün ikindi vaktine kadar tanınan sürenin bitmesine saatler kala kurabanlıklarını bitirenler yola çıkma hazırlığı yaptı.

Elinde kurbanlık kalan bazı besiciler son saatlere kadar satışa devam etti. Bazı satıcılar ise ellerinde kalan hayvanlarını araçlara bindirip memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bahçelievler, Sultangazi, Ümraniye, Maltepe ve Kartal gibi bir çok yerde boşalan pazar alanlarında, belediye ekiplerince iş makinaları yardımıyla temizlik çalışmalarına da başlandı. Ekipler, pazar alanlarında kireçleme ve ilaçlama da yapacak.