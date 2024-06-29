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Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize bırakıldı. Fatih'te kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi, sorumlulara 52 bin 484 lira ceza kesildi. Midyeler denize iade edildi.

Kaçak toplandığı belirlenen midyelerle ilgili olarak M.A. ve M.K. isimli şahıslara, Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi kapsamında toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

Eminönü sahilinde, deniz canlısı yüklendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç kasasında yapılan aramada, 100 çuval içinde saklanmış yaklaşık 2 ton midye bulundu.

Fatih'te kaçak avlanan yaklaşık 2 ton midye , İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirildi. İki kişi toplamda 52 bin 484 lira para ceza sına çarptırıldı.

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