Fatih'te kaçak avlanan yaklaşık 2 ton midye, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirildi. İki kişi toplamda 52 bin 484 lira para cezasına çarptırıldı.
Çuvalda 2 ton midye bulundu
Eminönü sahilinde, deniz canlısı yüklendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç kasasında yapılan aramada, 100 çuval içinde saklanmış yaklaşık 2 ton midye bulundu.
Kaçak toplandığı belirlenen midyelerle ilgili olarak M.A. ve M.K. isimli şahıslara, Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi kapsamında toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.
Midyeler denize bırakıldı
Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize bırakıldı. Fatih'te kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi, sorumlulara 52 bin 484 lira ceza kesildi. Midyeler denize iade edildi.