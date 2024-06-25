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Görüntülerde, saldırıda zarar gören araçlar ve polis ekiplerinin incelemeleri de yer aldı.

Bu arada, şüphelilerin ateş açmasının ardından vatandaşların sokakta yaşadığı korku cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda yaralanan olmazken, bazı bina ve park halindeki araçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Babil Sokağı'na motosikletle gelen iki şüpheli, tabancayla çevreye ateş edip kaçtı.

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler 'de motosiklet li 2 şüpheli nin sokakta tabanca yla ateş etmesi paniğe neden oldu.

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