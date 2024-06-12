Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğretmenler odasında fiziksel saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ve şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

TEM Otoyolu'nda kamyon kazası | Yaralılar var, trafik durma noktasında TEM Otoyolu'nda kamyon kazası | Yaralılar var, trafik durma noktasında
Kaynak: Haber Merkezi