Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğretmenler odasında fiziksel saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ve şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.



Evlatlarımızı… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 12, 2024