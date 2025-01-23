İstanbul’da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy ilçesinde bulunan bir okula 22 Ocak günü saat 10.30 sıralarında saldırı düzenlendi. Saldırıda okulun camına ve duvarına fişek isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada üç adet fişeğin okula isabet ettiğini belirleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonunda iki şahsın okul ve çevresinde bir süre zaman geçirdikten sonra, bir şüphelinin okula silah ile ateş açtığı, diğer şüphelinin ise yere düşen boş kovanları topladığı tespit edildi.

İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Yürütülen saha çalışmalarında, şüpheli şahısların aynı mahallede bulunan bir ikamete girdiği belirlendi.

İkamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi. Kimlik bilgileri belirlenen Ş.K. ve Y.Ç. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Sorgulamanın devamında ise okula silah ile ateş açan şahsın Ş.K. olduğu boş kovanları yerden toplayan şahsın ise Y.Ç. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Y.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmış, Ş.K. ise “Mala Zarar Verme”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” ve suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.