İstanbul, iki haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte erken saatlerde trafik yoğunluğu ile karşılaştı. Türkiye genelinde 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. İstanbul'da, okulların yeniden açılmasıyla birlikte şehirdeki ana arterler yoğun şekilde trafiğe sahne oldu.

Trafik yoğunluğu yüzde 55’e ulaştı

Okul servislerinin, öğrenci ve öğretmenlerin hareketliliğiyle birlikte, sabah saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu Mevkii, Haliç Köprüsü ve Ankara istikameti gibi bölgelerde trafik tıkanıklığı yaşandı. Trafik yoğunluğunun erken saatlerden itibaren artması, sürücülere zorlu bir sabah geçirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 07.30 sıralarında İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçüldü.