İstanbul'da Otoparkı Su Bastı Sıfır Araçlar Suya Gömüldü!

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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış , Sarıyer başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa Mahallesi’nde bir otopark , yağış sonrası sular altında kaldı. Park halindeki sıfır araçlar büyük zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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