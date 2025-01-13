Barış Yarkadaş: İstanbul Barosu’na kayyum atanabilir Barış Yarkadaş: İstanbul Barosu’na kayyum atanabilir

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sarıyer başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa Mahallesi’nde bir otopark, yağış sonrası sular altında kaldı. Park halindeki sıfır araçlar büyük zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul'da Otoparkı Su Bastı Sıfır Araçlar Suya Gömüldü!

Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı

Otopark görevlileri, belediye ekipleriyle birlikte hızla harekete geçti. Yoğun çaba sonucunda suyun tahliye edilmesiyle araçlar kurtarıldı. Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA