İstanbul'da Otoparkı Su Bastı Sıfır Araçlar Suya Gömüldü!

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sarıyer başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa Mahallesi’nde bir otopark, yağış sonrası sular altında kaldı. Park halindeki sıfır araçlar büyük zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı
Otopark görevlileri, belediye ekipleriyle birlikte hızla harekete geçti. Yoğun çaba sonucunda suyun tahliye edilmesiyle araçlar kurtarıldı. Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA