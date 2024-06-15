Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde gerçekleşti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, dananın aniden yolda koşarak ters şeride girdiği görüldü. Sürücülerin bazıları araçlarını durdururken, bazıları da yavaşlayarak dananın güvenli bir şekilde ilerlemesini bekledi.

Dana, kaçtığı sırada çevredeki insanlar ve araç sürücüleri tarafından şaşkınlıkla izlendi. Olay yerine gelen yetkililerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı ve dana yakalanarak sahibine teslim edildi.