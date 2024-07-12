İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren kişileri tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, 9 Temmuz Salı günü, İstanbul’un farklı bölgelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 kişi gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.