İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 18'e ulaştı. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, istihbarat ve terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Arnavutköy, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'da bir düğünde terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken ve örgüt lehine slogan atan kişiler de yakalananlar arasında.

İlk operasyonlar ve gözaltılar

İlk operasyonlar dün gerçekleştirilmiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün devam eden operasyonlarda ise 5 kişi daha gözaltına alındı, böylece toplam gözaltı sayısı 18’e yükseldi. Yakalanan şüpheliler arasında, sosyal medyada örgütsel şarkı dinlerken paylaşımlar yapan Ö.R. (36) adlı bir kadın da bulunuyor.

11'i tutuklu, 7 kişi serbest

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonların detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK propagandası yapan kişilerin izini sürerek, düğün salonu ve sokaklarda örgütsel faaliyetlerde bulunanları tespit etti. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atan şüpheliler de gözaltına alındı.